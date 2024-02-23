23 Şubat 2024 00:08 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 00:42
Son Dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte dikkat çeken üst düzey atama kararları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte dikkat çeken üst düzey atama kararları...
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: TGRT Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı Bakanlıklarda, İl Müftülüklerinde gerçekleşen atamaların yanı sıra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) Genel Müdür de değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla TPAO Genel Müdürlüğüne Ahmet Türkoğlu atandı.
Dikkat çeken atamalar şöyle:
- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne Ekrem Candan,
- Adalet Bakanlığı Yardımcılığı'na Hurşit Kaymak,
- Kültür Turizm Genel Müdürlüğü Sinema Genel Müdürlüğü'ne Birol Güven,
- MASAK Başkanlığı'na Hasan Kaymak,
- TCDD Genel Müdürlüğü'ne Veysi Kurt.
Kaynak: TGRT Haber