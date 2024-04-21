Son dakika! Sahte parfüm ağına darbe: Piyasa değeri 30 milyon lira!

21 Nisan 2024 12:22 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 12:23

Arnavutköy’de depoya yapılan operasyonda 30 milyon lira değerinde binlerce sahte parfüm ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde sahte ürünlerin piyasaya sürülmesi suçuna ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda, Arnavutköy’de bir depoda sahte parfümlerin bulunduğunu belirleyen polis 19 Nisan’da düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Depoda yapılan aramalarda ise, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 64 bin adet dolumu tamamlanmış parfüm, 104 bin 250 adet etiket, 39 bin 370 adet boş kutu olmak üzere 207 bin 620 ürün ele geçirildi. Yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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