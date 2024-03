Seçim güvenliği toplantısı! Bakan Yerlikaya: Her türlü tedbiri alıyoruz

25 Mart 2024 10:23 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:38

Yerel seçimlere 1 haftadan az bir süre kaldı. Milyonlarca vatandaş 31 Mart tarihinde sandık başına gidecek. Bu süreçte nasıl önlemler alınacağı, güvenliğin nasıl sağlanacağı da merak konusuydu... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Seçim Güvenliği Toplantısı'nda bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya da devam edeceklerinin altını çizen Bakan Yerlikaya, "Huzur ve güven içerisinde bir seçim ortamı yaşayacağız" dedi. Bakan Yerlikaya, 31 Mart'ta emniyet, jandarma, sahil güvenlik, korucu, gönüllü koruculardan oluşan 594 bin personelin görevlendirildiğini de aktardı.

"HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE BİR SEÇİM ORTAMI YAŞAYACAĞIZ"

Yerlikaya'nın konuşmasından satır başları:

"Bugüne kadar ülke olarak gerçekleştirilen seçimlerden demokrasiyi taçlandırarak çıktık. 85 milyon vatandaşımızın her birinin gönül rahatlığıyla sandığa gitmesi için her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Her şehrimizde her sokakta huzur ve güven içerisinde bir seçim ortamı yaşayacağız"