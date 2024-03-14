Son dakika! Şırnak'tan bir acı haber daha! Şehit sayısı 2'ye çıktı

14 Mart 2024 08:43 - Güncelleme : 14 Mart 2024 09:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak İdil'de trafik kazası geçirmişti. Kazada bir polis memuru şehit olmuş iki polis memuru da yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aynı kazadan bir şehit haberi paylaştı. Yerlikaya paylaşımında, "Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdikleri trafik kazası sonucu şehit oldu" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'IN MİTİNGİNİ TAKİP EDİYORLARDI

Kaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şırnak’taki programının ardından meydana gelmişti. Saat 15.00 sıralarında Cizre Nusaybin Karayolu Çığır Köyü mevkiinde Nusaybin istikametine seyir halinde olan Almanya uyruklu K.D yönetimindeki DU HZ 79 plakalı karavan ile aynı yönden gelen polis ekibini taşıyan 73 EB 734 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Şırnak’ta görevli polis memuru Fırat Der hayatını kaybetti.

Şehit Polis Memuru Fırat Der

Polis memurları O. K. ve İlker Duran ise kazadan yaralı olarak kurtulmuştu. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken durumu ağır olan İlker Duran'ın acı haberi bugün geldi.

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