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18 Nisan 2024 14:14 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:23

Son dakika! Taksiciyi vahşice katletmişti: Katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... İstanbul'da bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçaklayarak katleden katil zanlısı yakalandı. Yabancı uyruklu Y.B isimli zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Dehşete düşüren olay dün İstanbul Sarıyer'de yaşanmıştı.. Yabancı uyruklu bir şahıs, 58 yaşındaki Yaşar Yanıkyürek'in kullandığı ticari taksiye binmiş, taksici ve yabancı uyruklu şahıs taksi ücreti konusunda tartışma yaşanmıştı.

Yanıkyürek’i 5 yerinden bıçaklayan katil zanlısı, araçla birlikte kayıplara karışmıştı. Yanıkyürek ise olay yerinde hayatını kaybetmiş.

KAÇIRDIĞI TAKSİ İLE KISKIVRAK YAKALANDI

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda şüpheli Y.B. (42) kısa süre içinde olayda kullandığı bıçakla ve taksiyle birlikte yakalandı.

Son dakika! Taksiciyi vahşice katletmişti: Katil zanlısı adliyeye sevk edildi - 1. Resim

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak öldüren yabancı uyruklu Y.B isimli zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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