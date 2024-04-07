Son dakika! TEM Otoyolu'nda panik! Otobüs cayır cayır yandı

07 Nisan 2024 07:51 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 08:19

İskenderun'da korku dolu anlar! Yemek faciası yangına neden oldu

İskenderun'da korku dolu anlar! Yemek faciası yangına neden oldu

İstanbul TEM Otoyolu Ümraniye ilçesi Ataşehir/Dudullu mevkiinde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Gelen bilgilere göre hareket halindeki bir yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler kısa sürede aracın büyük bölümünü sardı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken polis de araç etrafında güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın yaralı ve can kaybı olmadan söndürüldü ve enkaz kaldırma çalışmalarına geçildi.

BİR YANGIN DAHA!..

Öte yandan Ümraniye'de aynı saatlerde bir otobüs yangını da Şerifali Mahallesi Serdivan Sokak'ta meydana geldi.

Otogara yanaşmak üzere olan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Durum üzerine otobüs hızlıca tahliye edilirken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonrası yangın söndürülürken olayda ölen ya da aralanan olmadı. Otobüs ise kullanılamaz hale geldi.