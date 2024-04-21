21 Nisan 2024 20:22 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 20:28
Son dakika! Terör örgütü dağılmaya devam ediyor: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu!
Son dakika haberi... Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da teslim oldu.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terör örgütü PKK dağılmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
MSB: HABUR'DA TESLİM OLDULAR
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu." denildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr