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21 Nisan 2024 20:22 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 20:28

Son dakika! Terör örgütü dağılmaya devam ediyor: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu!

Son dakika haberi... Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da teslim oldu.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Terör örgütü dağılmaya devam ediyor: 2 PKK&#039;lı terörist daha teslim oldu!

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terör örgütü PKK dağılmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

MSB: HABUR'DA TESLİM OLDULAR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu." denildi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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