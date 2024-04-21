Son dakika! Terör örgütü dağılmaya devam ediyor: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu!

21 Nisan 2024 20:22 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 20:28

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Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu terör örgütü PKK dağılmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

MSB: HABUR'DA TESLİM OLDULAR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu." denildi.