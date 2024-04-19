Son dakika! Tokat beşik gibi sallanıyor: Bir deprem daha oldu

19 Nisan 2024 20:16 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 20:32

İzmir’de feci kaza: Ölü var yaralılar var!

İzmir’de feci kaza: Ölü var yaralılar var!

Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli 5,6 ve 4,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor. Kentte şimdi de 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Kandilli depremin merkez üssünü Sulusaray olarak açıkladı. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...