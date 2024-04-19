19 Nisan 2024 20:16 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 20:32
Son dakika! Tokat beşik gibi sallanıyor: Bir deprem daha oldu
Son dakika haberi... Tokat, 5,6 ve 4,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılarla sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi kentte 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli 5,6 ve 4,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor. Kentte şimdi de 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
Kandilli depremin merkez üssünü Sulusaray olarak açıkladı. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Depremle ilgili olumsuz bir bilgiye yer verilmedi.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr