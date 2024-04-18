Son dakika! Tokat'ta şiddetli deprem: İlk resmi açıklama geldi

18 Nisan 2024 18:16 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 19:09

Canlı Anlatım Özeti

NACİ GÖRÜR: KALİTESİZ STOKLAR YIKILMIŞ OLABİLİR

ARTÇI DEPREMLER TOKAT'I SALLAMAYA DEVAM EDİYOR

"İHBAR ALDIĞIMIZ YERLER VAR"

BELEDİYE BAŞKANI: BAZI BİNALARDA YIKIM VAR

ALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

18.04.2024 19:03

NACİ GÖRÜR: KALİTESİZ STOKLAR YIKILMIŞ OLABİLİR

Tokat'taki 5.7'lik depremin ardından X hesabından açıklamalarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin bilgilerini paylaşarak, "Bu orta büyüklükteki deprem kalitesiz yapı stoklarında zarar vermiş olabilir. Geçmiş olsun" dedi.

18.04.2024 18:47

ARTÇI DEPREMLER TOKAT'I SALLAMAYA DEVAM EDİYOR

5.7'lik depremin ardından Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. Artçı depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

18.04.2024 18:44

"İHBAR ALDIĞIMIZ YERLER VAR"

Tokat'taki deprem sonrası Tokat Valisi Numan Hatipoğlu TGRT Haber canlı yayında yaptığı açıklama, "Bazı ihbarlar var ama değerlendirme yapıyoruz. İçişleri Bakanımız ile görüşme yaptık. Çalışmalar devam edecek. Tokat merkezde bir sorun yok" dedi.

18.04.2024 18:3

BELEDİYE BAŞKANI: BAZI BİNALARDA YIKIM VAR

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, depremin ardından TGRT Haber canlı yayınında son gelişmeleri aktardı. Yazıcıoğlu, "Dün de 4.7'lik deprem yaşanmıştı. İnsnalar paniklemişti orada bazı binalarda çatlaklar vardı. Sokakta kalan vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk.

Sulusaray'da 5.7'lik depremde bazı evlerde yıkım, bazı camilerde minarelerinde yıkım haberi var gibi... AFAD ekibimizle birlikteyiz. Can kaybı ilk etapta yok denebilir." dedi.

18.04.2024 18:20

ALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Tokat'ta meydana gelen deprem ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, Tokat Valiliği ve AFAD ekiplerinin taramalara başladığını açıkladı.

18.04.2024 18:11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Amasya, Sivas, Ordu, Çorum, Erzincan, Kırşehir, Samsun ve Ankara'da da hissedildi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKĞÜNÜ 5.7 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasatathanesi'nde yapılan son bilirimde Tokat'ta meydana gelen depremin büyüklüğü 5.7, derinliği ise 5.0 kilometre olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Yer: Tokat