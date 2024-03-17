Son dakika! Übeyit Bartın yakalandı! Sosyal medya trolü olduğu belirlenmişti

17 Mart 2024 13:01 - Güncelleme : 17 Mart 2024 13:06

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarttığı ve trol ağı ile İBB ile ABB olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı ortaya çıkan Übeyit Bartın Didim’de gözaltına alındı.

BAHİS SUÇLAMASIYLA KARŞI KARŞIYA



Bartın hakkında yasa dışı bahis suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartılmıştı. Bartın hakkında ayrıca terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma suçundan dosyası bulunuyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Bartın'ın özellikle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) gibi yerlerde çalıştığı belirlendi. İddiaya göre söz konusu belediyelere "Bartın trol ağı" tarafından sosyal medyada para karşılığı PR çalışmaları yapıldığı da ortaya çıktı.

1,5 MİLYON LİRA İDDİASI



Bartın'ın şirketi olan Bartın Medya Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne CHP'li İBB'den 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyon TL ödeme yapıldığı belirtiliyor. Söz konusu ödemenin, İBB iştiraki olan İstanbul Kültür Sanat A.Ş. tarafından "muhtelif organizasyonlar kapsamında kamera ve fotoğraf çekimi hizmet alım işi" adı altında gerçekleştirildiği iddia edildi.