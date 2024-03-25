25 Mart 2024 13:59 - Güncelleme : 25 Mart 2024 14:09
Son dakika! Van'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Van'da 3.4 büyüklüğünden deprem oldu.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Van'ın Kaymaklı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.6 kilometre olarak ölçüldü. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Öte yandan dakikalar önce de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 7 km altında meydana geldi. Aktarılan verilerde; depremin yerin 7 km altında gerçekleştiği bildirildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr