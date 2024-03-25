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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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25 Mart 2024 13:59 - Güncelleme : 25 Mart 2024 14:09

Son dakika! Van'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Van'da 3.4 büyüklüğünden deprem oldu.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Van&#039;da korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Van'ın Kaymaklı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği  9.6 kilometre olarak ölçüldü. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi. 

PEŞ PEŞE DEPREMLER 

Öte yandan dakikalar önce de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 7 km altında meydana geldi.  Aktarılan verilerde; depremin yerin 7 km altında gerçekleştiği bildirildi. 

Son dakika: Van'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi AFAD'dan açıklama bekleniyor - 1. Resim

 

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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