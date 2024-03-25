Son dakika! Van'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı

25 Mart 2024 13:59 - Güncelleme : 25 Mart 2024 14:09

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Van'ın Kaymaklı ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.6 kilometre olarak ölçüldü. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Öte yandan dakikalar önce de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın aktardığı verilere göre; deprem yerin 7 km altında meydana geldi. Aktarılan verilerde; depremin yerin 7 km altında gerçekleştiği bildirildi.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...