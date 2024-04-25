Son dakika! YPG’nin sözde üst düzey komutanı Tekirdağ’da yakalandı

25 Nisan 2024 18:05 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 18:15

Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey komutan olarak faaliyet yürüten Leyd kod adlı şahıs yakalandı.

GÜNLERCE TİTİZ TAKİBE ALINDI

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Ekiplerce yapılan çalışmalarda şahsın yasadışı yollardan ülkeye gelerek önce İstanbul’a sonrasında ise Tekirdağ’a gelerek bir fabrikada işe girdiği tespit edildi. Ekiplerce zanlı günlerce titiz bir şekilde takibe alındı.

TUTUKLANDI

Ekiplerce yapılan takipler sonucu Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey komutanı olarak faaliyet yürüten Leyd kod adlı M.E.H isimli örgüt mensubu Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumuna kapatıldı.