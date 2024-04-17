YSK, İYİ Parti ve CHP'nin itirazlarını reddetti: Ordu ve Hatay için karar verildi

17 Nisan 2024 14:52 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 15:22

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, YSK binası girişinde basın mensuplarının sorularını tek tek cevaplamıştı. CHP'nin Hatay ve İskenderun, İYİ Parti'nin ise Ordu seçimleri için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularına ilişkin yaptığı açıklamada; "Bugün büyük ihtimalle görüşürüz" ifadelerini kullanmıştı.

MAZBATALAR AK PARTİ'YE VERİLECEK

Yener'in bu açıklamalarının ardından YSK, Ordu ve Hatay ile ilgili kararını açıkladı. YSK, İYİ Parti'nin Ordu seçimlerine ve CHP'nin Hatay ve İskenderun'a ilişkin 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı itirazı reddetti. Ordu ve Hatay'da mazbatalar AK Partili adaylara verilecek.

ÖZGÜR ÖZEL: HATAY BİZİM KİŞİSEL, MİLLİ MESELEMİZDİR

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel dün yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde Hatay'da 108 seçmenin haklarındaki kısıtlılık kararına rağmen oy kullandığını ve 3 bin 389 ölü seçmenin yerlerine oy kullanıldığını tespit ettiklerini iddia etmişti.

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) tam kanunsuzluk iddiasıyla itiraz başvurusunu yaptığını belirten CHP lideri Özel, "Hatay, bizim kişisel, milli meselemizdir" ifadelerini kullanmıştı.