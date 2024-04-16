Son dakika! YSK'dan yeni karar: 2 il ile 18 ilçe için yapılan itirazlar reddedildi

16 Nisan 2024 17:06 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 17:25

Yerel seçim bitti, partilerin itirazları ise halen devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısını çalan partiler; itirazlarını ilettiler.

YSK partilerin yaptığı itirazları karara bağladı. Kurul; AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, TİP, BBP ve Yeniden Refah Partisi’nin toplam 2 il ile 18 ilçe ve beldede yaptığı itirazları reddetti.

Karara göre; YSK; TİP’in Tokat Niksar-Yazıcık, AK Parti’nin Urfa Halfeti ile İstanbul Bahçelievler, BBP’nin Aksaray Gülağaç-Gülpınar ile Erzurum İspir, İYİ Parti’nin Aksaray Güzelyurt itirazlarını reddetti.

YRP SİVEREK İÇİN BAŞVURMUŞTU

Kurul, YRP’nin Urfa Siverek, Gaziantep Nurdağı, Samsun Bafra, Konya Çeltik, Gümüşhane Kelkit-Deredolu, Iğdır Aralık ile Giresun Doğankent itirazlarını da kabul etmedi.

YSK; MHP’nin Bingöl Yedisu, Kütahya Simav-Güney, Afyonkarahisar İhsaniye-Döğer ile Afyonkarahisar Sinanpaşa-Akören itirazlarını da reddetti. Öte yandan Kurul, DEM Parti’nin Kars ve Şırnak Merkez, CHP’nin Osmaniye Toprakkale Türkmen itirazlarını kabul etmedi.