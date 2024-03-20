Son dakika! Yunanistan'a ait F-16 uçağı Ege Denizi'ne düştü

20 Mart 2024 16:05 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:24

Yunanistan’da eğitim uçuşuna katılan bir F-16 savaş uçağı Arsura adası yakınlarında Ege Denizi’ne düştü. Düşen F-16 uçağının ardından Selanik'ten destek ekibinin yola çıkarken, pilot fırlatma sistemini kullanarak kurtulmayı başardığı öğrenildi.

Söz konusu F-16'nın, Larissa'daki hava üssünden kalktığı ve toplam dört savaş uçağıyla eğitim uçuşunda olduğu kaydedildi.

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