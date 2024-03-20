Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Son dakika! Yunanistan'a ait F-16 uçağı Ege Denizi'ne düştü
20 Mart 2024 16:05 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:24

Son dakika! Yunanistan'a ait F-16 uçağı Ege Denizi'ne düştü

Son dakika haberine göre; Yunanistan’da eğitim uçuşuna katılan bir F-16 savaş uçağı Arsura adası yakınlarında Ege Denizi’ne düştü.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Yunanistan&#039;a ait F-16 uçağı Ege Denizi&#039;ne düştü

Yunanistan’da eğitim uçuşuna katılan bir F-16 savaş uçağı Arsura adası yakınlarında Ege Denizi’ne düştü. Düşen F-16 uçağının ardından Selanik'ten destek ekibinin yola çıkarken, pilot fırlatma sistemini kullanarak kurtulmayı başardığı öğrenildi. 

Söz konusu F-16'nın, Larissa'daki hava üssünden kalktığı ve toplam dört savaş uçağıyla eğitim uçuşunda olduğu kaydedildi.

Resim

Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor... 

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...