20 Mart 2024 16:05 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:24
Son dakika! Yunanistan'a ait F-16 uçağı Ege Denizi'ne düştü
Son dakika haberine göre; Yunanistan’da eğitim uçuşuna katılan bir F-16 savaş uçağı Arsura adası yakınlarında Ege Denizi’ne düştü.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
Yunanistan’da eğitim uçuşuna katılan bir F-16 savaş uçağı Arsura adası yakınlarında Ege Denizi’ne düştü. Düşen F-16 uçağının ardından Selanik'ten destek ekibinin yola çıkarken, pilot fırlatma sistemini kullanarak kurtulmayı başardığı öğrenildi.
Söz konusu F-16'nın, Larissa'daki hava üssünden kalktığı ve toplam dört savaş uçağıyla eğitim uçuşunda olduğu kaydedildi.
Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...
Kaynak: TGRT Haber