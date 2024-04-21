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21 Nisan 2024 08:16 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 08:17

Son dakika! Zehir tacirlerine "çelik" tokat! 194 zanlı yakalandı

Son dakika haberi... 81 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen “NARKOÇELİK-13” Operasyonlarında;  451 kg uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 194 kişi yakalandı.

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajanhsı
Son dakika! Zehir tacirlerine &quot;çelik&quot; tokat! 194 zanlı yakalandı

81 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlarla sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından eş zamanlı düzenlenen “NARKOÇELİK-13” Operasyonlarında;  451 Kg Uyuşturucu Madde ve 87 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajanhsı
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