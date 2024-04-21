Son dakika! Zehir tacirlerine "çelik" tokat! 194 zanlı yakalandı

21 Nisan 2024 08:16 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 08:17

81 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlarla sokak satıcılarına yönelik Jandarma tarafından eş zamanlı düzenlenen “NARKOÇELİK-13” Operasyonlarında; 451 Kg Uyuşturucu Madde ve 87 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

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