Suriye'de PKK operasyonu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

14 Nisan 2024 11:32 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 11:37

Türk askeri yurt içi ve sınır ötesinde teröristlere darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde PKK unsurları hedef alındı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.