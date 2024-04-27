27 Nisan 2024 11:59 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 12:06
Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Mehmetçik yurt içi ve yurt dışında teröre nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı yeni operasyonun detaylarını açıkladı. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
TERÖRE GEÇİT YOK!
Milli Savunma Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr