Sürücüler görünce neye uğradığını şaşırdı: Maske takıp, eline tırpan aldı

07 Nisan 2024 13:15 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 13:35

Son dakika! Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu: Çok sayıda ölü, binden fazla yaralı var...

Son dakika! Bayram tatilinin ilk gün kaza bilançosu: Çok sayıda ölü, binden fazla yaralı var...

Ramazan Bayramının 9 günlük tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola koyuldu. Zaman zaman bazı noktalarda trafik adeta durma noktasına geliyor.

Özellikle Avrupa ile Anadolu arasında en önemli karayolu geçişi olan Düzce kesiminde araç yoğunluğu yaşanırken, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de denetimlerine hız verdi.

"EMNİYET KEMERİNİ TAK, YAVAŞ GİT"

Trafik yoğunluğunda acı olayların yaşanmasını istemeyen motokurye Resul Gür ise ilginç bir çalışmaya imza attı. Yüzüne maske takıp, eline tırpan alan Gür, boynuna da "Emniyet kemerini tak, yavaş git" yazılı pankart asarak, sürücüleri uyardı. Genci gören vatandaşlar ise cep telefonlarının kameralarıyla o anları kayda aldı.

"BAYRAM ACIYA DÖNÜŞMESİN DİYE YAPIYORUM"

Mesleğinden dolayı arkadaşlarıyla birlikte trafikte sık sık olumsuzluklara maruz kaldıklarını ve kazalar yaşadıklarını söyleyen Resul Gür, "Birçok arkadaşımı da bu kazalarda kaybettim. Bayram nedeniyle karayollarında da yoğunluk oluştu. Bende şeker bayramının acıya dönüşmemesi için böyle bir farkındalığa imza attım" dedi.