TADD, ramazanda 6 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştı

12 Nisan 2024 12:05 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 12:08

Kurulduğu günden bu yana her yıl ramazan ayında Afrika’da iftar ve kumanya organizasyonları düzenleyen TADD, “Ramazan paylaşmaktır” sloganı ile bu ramazanda da 6 ülkede 30 bin aileye ulaştı.

Hayırseverlerin bağışladığı zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve diğer yardımlar, Tüm Afrika’nın Dostları Derneği eli ile Uganda, Gana, Sudan, Mali, Çad ve Fildişi Sahili’ndeki muhtaç aileler, mülteci kampları, medreseler ve yetimlere teslim edildi.

TADD ACİL KRİZ BÖLGELERİNDE

TADD, acil kriz bölgesi olan özellikle Mali’deki mülteci kampları, Çad’daki medreselerde ve tüm ülkelerdeki yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine başta gıda olmak üzere iftar ve diğer bağışları ulaştırdı.

Başkan Dr. Bilgehan Güntekin, TADD dostlarına teşekkür ettiği konuşmasında, “TADD olarak Ramazan ayı boyunca mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin yanında olmak tekrar nasip oldu. En çok ihtiyaç duyulan yerlerde iftar sofraları kurduk, kardeşlerimizin dertlerini dinledik ve dualarını aldık” dedi.