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12 Nisan 2024 12:05 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 12:08

TADD, ramazanda 6 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da hayırseverlerin bağışlarını Uganda, Gana, Sudan, Mali, Çad ve Fildişi Sahili’ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
TADD, ramazanda 6 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Kurulduğu günden bu yana her yıl ramazan ayında Afrika’da iftar ve kumanya organizasyonları düzenleyen TADD, “Ramazan paylaşmaktır” sloganı ile bu ramazanda da 6 ülkede 30 bin aileye ulaştı.

TADD, ramazanda 6 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştı - 1. Resim

Hayırseverlerin bağışladığı zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve diğer yardımlar, Tüm Afrika’nın Dostları Derneği eli ile Uganda, Gana, Sudan, Mali, Çad ve Fildişi Sahili’ndeki muhtaç aileler, mülteci kampları, medreseler ve yetimlere teslim edildi.

TADD, ramazanda 6 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştı - 2. Resim

TADD ACİL KRİZ BÖLGELERİNDE

TADD, acil kriz bölgesi olan özellikle Mali’deki mülteci kampları, Çad’daki medreselerde ve tüm ülkelerdeki yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine başta gıda olmak üzere iftar ve diğer bağışları ulaştırdı. 

TADD, ramazanda 6 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştı - 3. Resim

Başkan Dr. Bilgehan Güntekin, TADD dostlarına teşekkür ettiği konuşmasında, “TADD olarak Ramazan ayı boyunca mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin yanında olmak tekrar nasip oldu. En çok ihtiyaç duyulan yerlerde iftar sofraları kurduk, kardeşlerimizin dertlerini dinledik ve dualarını aldık” dedi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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