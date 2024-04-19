Tahran seferini yapan uçak Elazığ’a zorunlu iniş yaptı

19 Nisan 2024 10:30 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:31

İsrail sadece İran'a saldırmadı! Hedefte başka ülkeler de vardı

İsrail sadece İran'a saldırmadı! Hedefte başka ülkeler de vardı

İsrail'in İran'ın saldırılarına misilleme hazırlıkları yaptığı günlerdir konuşuluyordu. ABD medyası İsrail'in İran'a saldırı başlattığını duyurdu.

İran basını ise ülkeye yönelik herhangi bir füze saldırısının gerçekleşmediğini İsfahan’da duyulan patlama seslerinin ise gerçekleşen küçük çaplı İHA saldırısına yönelik hava savunma sisteminin karşılık vermesinden kaynaklandığını belirtti.

İSTANBUL - TAHRAN UÇAĞI ZORUNLU İNİŞ YAPTI

İran’ın hava sahasını tüm uçuşlara geçici olarak kapatmasından dolayı İstanbul-Tahran seferini yapan Meraj Airlines uçağı, Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Bir süre havalimanında bekleyen yolcular, yaklaşık 2 saat sonra hava sahasının açılmasıyla birlikte yeniden Tahran'a havalandı.