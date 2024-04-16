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16 Nisan 2024 10:52 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 10:53

Taksi şoförü dehşet saçtı! İETT otobüsü şoförüne levyeyle saldırdı

Ümraniye'de bir taksi sürücüsü sürüş halinde anlaşmazlık yaşadığı İETT otobüsünü, yolcuları bile umursamadan yolunu kesip levyeyle şoföre saldırdı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ümraniye Aşağı Dudullu Alemdağ Caddesi üzerinde bir otobüs şoförü taksi sürücüsünün saldırısına uğradı. O anlar çevredekiler tarafından telefonla kayıt altına alındı.

 İddiaya göre, seyir halindeki ticari taksi sürücüsü ile İETT otobüsünün şoförü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ticari taksi sürücüsü aracından aldığı levye ile otobüs şoförüne saldırdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken, o anlar ise yine çevredeki vatandaşların kamerasına anbean yansıdı.

Taksi şoförü dehşet saçtı! İETT otobüsü şoförüne levyeyle saldırdı - 1. Resim

TRAFİKTEN DOLAYI SÜREKLİ OLAY ÇIKIYOR

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Ünal Mıhçı, "Sürekli burada olay çıkıyor trafikten dolayı. İnsanlar çok gergin. Olmaması gerekiyordu. Yoğun trafik vardı. Arkadaşlarda sabırlı değildi. Birbirlerine girdiler. Geçmiş olsun diyorum herkese, keşke olmasaydı" dedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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