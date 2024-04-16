Taksi şoförü dehşet saçtı! İETT otobüsü şoförüne levyeyle saldırdı

16 Nisan 2024 10:52 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 10:53

Ümraniye Aşağı Dudullu Alemdağ Caddesi üzerinde bir otobüs şoförü taksi sürücüsünün saldırısına uğradı. O anlar çevredekiler tarafından telefonla kayıt altına alındı.

İddiaya göre, seyir halindeki ticari taksi sürücüsü ile İETT otobüsünün şoförü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ticari taksi sürücüsü aracından aldığı levye ile otobüs şoförüne saldırdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırırken, o anlar ise yine çevredeki vatandaşların kamerasına anbean yansıdı.

TRAFİKTEN DOLAYI SÜREKLİ OLAY ÇIKIYOR

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Ünal Mıhçı, "Sürekli burada olay çıkıyor trafikten dolayı. İnsanlar çok gergin. Olmaması gerekiyordu. Yoğun trafik vardı. Arkadaşlarda sabırlı değildi. Birbirlerine girdiler. Geçmiş olsun diyorum herkese, keşke olmasaydı" dedi.