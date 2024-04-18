18 Nisan 2024 00:35 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 00:35
Taksiciyi öldürüp aracını gasbeden zanlı yakalandı
İstanbul Sarıyer'de taksi şoförünün aracını gasbetmek için şoförü öldüren ve kayıplara karışan İran uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Anadolu Ajansı
İstanbul, Sarıyer'in Tarabya bölgesinde 58 yaşındaki taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, aracında hayatını kaybettikten sonra bedeni yol kenarına bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yanıkyürek'in cinayetiyle ilgili soruşturma başlattı.
Olayın ardından çalışmalarını yürüten polis ekipleri, şüphelinin kaçtığı rotada gerçekleştirdikleri araştırmada, söz konusu ticari taksinin Maslak'ta Büyükdere Caddesi üzerinde olduğunu tespit etti.
ZANLI YAKALANDI
Harekete geçen ekipler, şüpheliyi gasbettiği takside yakaladı, araçta cinayette kullanıldığı değerlendirilen kesici alet de bulundu.
Zanlının İran uyruklu Y.B.G. olduğu öğrenilirken emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı