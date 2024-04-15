Taksim bombacısından tek cümlelik savunma! Mahkeme ara kararını açıkladı

15 Nisan 2024 16:03 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 16:44

13 Kasım 2022 tarihinde İstanbul İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terör eylemine ilişkin davasında ara karar açıklandı.

6 kişinin can verdiği, 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin duruşması İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada YPG/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı Ahlam Albashır’ın da yer aldığı 6 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu sanıklar ile avukatları ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

TEK CÜMLELİK SAVUNMA

Önceki celse açıklanan mütalaaya karşı savunması istenen tutuklu sanık Ahlam Albashır "Diyecek bir şeyim yok" diyerek savunma yapmaktan kaçındı.

"BU ÜLKEYE DÜŞMAN DEĞİLİM"

2002’den beri Edirne’de yaşadığını söyleyen tutuklu sanık olan taksi şoförü Hüseyin Güneş ise mütalaaya karşı savunmasında "İnşaatlarda çalışır, mekan işletirim. Herhangi bir örgüt veya kimseyle bir alakam yoktur. Bu ülkeye düşman olsam çocuklarımı okutmazdım" ifadelerini kullandı. Sanık Güneş, duruşmada tahliyesini ve beraatını talep etti.

"KARNIMDAKİ BEBEĞİ KAYBETTİM"

Sanıklardan Fatma Bergel ise, saldırının faili Ahlam Albashır ile çok iletişiminin olmadığını, Albashır’ın geceleri eve uyumaya geldiğini belirterek, "Karnımdaki bebeğimi kaybettim. Yetim olarak büyüdüm ve buralara geldim. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada, bir kısım sanıklar ile avukatlarının da mütalaaya karşı savunmaları alındı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahlam Albashır’ın da aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Firari 10 sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının devamını kararlaştıran heyet, duruşmaya mazeret sunan taraf avukatlarının talebini kabul ederek karar çıkması beklenen duruşmayı erteledi.