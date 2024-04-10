Taksim'de 'İran' oyunu! Cihat Yaycı, sosyal medyadan izini sürdü

10 Nisan 2024 09:46 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 09:46

Cihat Yaycı, Türkiye'nin AKKA antlaşmasını neden çöpe attığını açıkladı! Her şey o bölgede başladı

Cihat Yaycı, Türkiye'nin AKKA antlaşmasını neden çöpe attığını açıkladı! Her şey o bölgede başladı

İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Müstafi Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, tgrthaber.com.tr'den Murat Makas'a gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsrail-İran arasındaki olası çatışmaya değinen Cihat Yaycı asıl amacın Türkiye'yi karıştırmak ve büyük İsrail projesini başlatmak olduğunu belirtti.

İRAN DOĞRUDAN HİÇ SALDIRMADI

İran intikam yeminleri ediyor yine ve İsrail ‘hazırız’ diyor. İran İsrail arasındaki çatışma yani 3. Dünya Savaşı buradan mı başlar ne düşünüyorsunuz?

Cihat Yaycı şu ifadelere yer verdi:

Ben çok farklı düşünüyorum. Farklı düşünmemin nedeni de ortadaki reel politik gerçeklerdir. İran-İsrail ile hiçbir zaman bugüne kadar doğrudan çatışmaya girmemiştir. Bakın Suriye'de nasıl kardeş kardeş geçiniyorlar. Suriye'de, ABD orada Rusya orada İran da orada İsrail uçaklarına Rusya hava sahasını açıyor patır patır geliyorlar, Şam’ı bombalıyorlar.

FİLİSTİN'DEKİ SOYKIRIMA SESSİZLER

Bırakın başkenti bombalamayı Türkiye'nin 50 km ötesindeki Halep'i bombalıyorlar. Petrolü beraber alıp satıyorlar. Suriye'yi bölüştüler, Irak da aynı şekildi. İran-İsrail çatışması neden bu kadar ayyuka çıktı? 1970'lerden beridir 'füzeler geliştirdim, İsrail'e saldıracağım' diyen İran, Filistin'deki soykırıma neden sessiz kalıyor?

İran olmasaydı İsrail bu kadar silahlanabilir miydi? İsrail'in elinde nükleer silah var. Kimsenin sesi çıkmıyor. Çok enteresan! İran ne diyor? İsrail'in nükleer silahını meşrulaştırmak için ben de nükleer silah geliştiriyorum. İsrail’e karşı diyor bunu. Hâlbuki ki hiçbir şey yaptığı yok.

Moskova’daki sözde terör saldırısı adı altındaki saldırı hem de İran’ın tehditleri… Şimdi bunlar İsrail’in üzerindeki baskıyı kaldırmaya yönelik. Bir çatışma olursa da ancak ölçülü olur.

İsrail’in önündeki engel açıkçası savunma sanayisi gelişen Türkiye’dir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlü olmak zorundadır. Çok Silahlı Kuvvetleri çok güçlü olmak zorundadır. Yoksa zaten bunların bütün hedefleri büyük İsrail projesi. Vadedilmiş topraklar bakanlığı diye bakanlık vardır İsrail'de.

TAKSİM PROTESTOLARI

Türkiye bölgede oyun bozucu devlettir. Taksim’de çıkan protestoların arkasında da İran vardır. Biz sosyal medya analizi yaptık. Sosyal medya analizinde İran destekçilerini bu olayları desteklediğini gördük ve arkalarında da böyle gruplar var. Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Hem iktidar hem muhalefetiyle birlikte Türkiye’nin iç huzurunu sağlanması konusunda hassasiyet gösterilmesini önemsiyorum.