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18 Nisan 2024 17:05 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 17:20

Tanzanya Cumhurbaşkanı Ankara'da: Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı resmi törenle karşıladı.

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Tanzanya Cumhurbaşkanı Ankara&#039;da: Erdoğan resmi törenle karşıladı

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan Ankara'ya geldi. Hassan'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hassan ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından iki lider ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler.

TANZANYA VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Masadaki konular arasında, Türkiye ve Tanzanya arasındaki ilişkilerin tüm yönüyle gözden geçirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüşülecek. Aynı zamanda iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek ve iş birliklerine katkı sağlayacak çeşitli anlaşmaların i.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılıyor - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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