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13 Nisan 2024 20:28 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 20:29

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Narlı kavşağı yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ölürken 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu&#039;nda feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda feci kazaKaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Narlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Ferman C. idaresindeki 46 AGE 330 plakalı Tofaş marka otomobil, daha önce kaza yaptıktan sonra sağ şeritte bekleyen 33 AGS 294 plakalı Seat marka otomobile çarptı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı - 1. Resim

Feci kaza sonrası diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı - 2. Resim

2 ÖLÜ  YARALI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Ali Evren isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği, 3'ü ağır toplam 8 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı - 3. Resim

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı - 4. Resim

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralılardan Mehmet Şerif Evren de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 kişinin ölümü, 2'si ağır 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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