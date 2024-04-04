Tarsus'ta sarsıcı cinayet! Annesini hastane odasında vahşice öldürdü

04 Nisan 2024 09:39 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 09:48

Türkiye Mersin'den gelen haberle sarsıldı. Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 61 yaşındaki kadın, oğlu tarafından bıçakla boğaz ve ayakları kesildikten sonra silahla vurularak vahşice öldürüldü.

HASTANE ODASINDA VAHŞET

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre vicdanları yaralayan olay, sabaha karşı 04.00 sıralarında Tarsus Devlet Hastanesi'nin 8. katında bulunan beyin cerrahi bölümünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, hastanede tedavi gören 61 yaşındaki Selma Çiftçi, refakatçi olarak yanında kalan oğlu M.Ç. (32) tarafından bıçakla boğazı ve ayakları kesilip tabanca ile tek kurşunla öldürüldü. Sesi duyup odaya gelen güvenlik görevlileri korkunç manzara ile karşılaştı. Şüpheli, güvenlikçiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

"UYUŞTURUCU BAĞIMLISI" İDDİASI

Cinayet mahalline sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından vahşice öldürülen kadının cenazesi hastane morguna alındı.

Şüpheli M.Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülüyor.