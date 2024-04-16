Tartıştığı kişiye bıçakla saldıracaktı polisi görünce şok oldu! Tek hamleyle indirdi

16 Nisan 2024 11:31 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:32

Denizli, Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bir kişinin bıçaklı saldırı yapacağı anda polis tarafından fark edilerek etkisizleştirilmesi kamera kayıtlarına yansıdı.

A.Ö. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. A.Ö., tartıştığı kişilere bıçakla saldırmak istedi. Yanındaki bıçakla tartıştığı kişilerin üzerine giden A.Ö.’yü o sırada cadde üzerinde devriye gerçekleştiren motorize yunus timleri fark etti. Karşısında yunus timlerini gören A.Ö. bıçağı hemen yere atarken, yunus timleri ise şahsı tek hareketle etkisiz hale getirdi.

YUNUS TİMLERİ KOŞARAK GELDİ

Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde; A.Ö.’nün tartıştığı kişilerin üzerine doğru koştuğu ve bir bıçak darbesi salladığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise bir esnafın sopa yardımıyla ayırmaya çalıştığı sırada yunus timlerinin koşarak gelmesini gören A.Ö., elindeki bıçağı yere atıyor. Polis memuru ise tek hamleyle A.Ö.’yü etkisiz hale getiriyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.