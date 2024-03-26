Tartıştığı kişiyi beyzbol sopasıyla öldürdü

26 Mart 2024 03:54 - Güncelleme : 26 Mart 2024 03:55

Olay, bir alışveriş merkezinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.K. ve Ümit Ö. isimli iki kişi arasında sözlü tartışmanın ardından kavga çıktı.

Tartışmanın ardından iddiaya göre M.K. elindeki beyzbol sopasıyla Ümit Ö.'yü darp etti. Saldırıya uğrayan 49 yaşındaki Ümit Ö. ağır yaralandı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ümit Ö. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi M.K polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.