Tatilciler akın etti, oteller doldu taştı: Kapadokya’da görsel şölen

11 Nisan 2024 09:15 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 09:23

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte; milyonlarca vatandaş, tatil bölgelerine ve memleketlerine gitti. Türkiye'de en fazla tatilcinin ziyaret ettiği kentlerin başında da Kapadokya geliyor.

Tatilcilerin akın etmesiyle bölgedeki otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Sabah erken saatlerinde aynı anda havalanan 165 sıcak hava balonu hem binenlere hem de izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Balona binenler Kapadokya vadilerini kuş bakışı izlerken, balona binemeyen yerli ve yabancı turistler de Kapadokya vadilerinde eşsiz manzaranın tadını çıkarttı.

"BÖLGEDE YOĞUNLUK VAR"

Sıcak hava balon pilotu Suat Orman İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada “Bayram nedeniyle hem yerli hem de yabancı misafirlerimiz açısından bölgemizde de yoğunluk var. Son yıllarda Kapadokya bölgesindeki yerli turist sayısındaki artış bizleri de memnun ediyor. Pandemi döneminde ve sonrasında yerli turistlerin turizme çok katkısı olmuştur. Şu an bölgede ticari olarak 165 balon havalanıyor. Yerli ve yabancı misafirlerimize de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz” dedi.

"O GÜNDEN BUGÜNE ÇOK ŞEY DEĞİŞMİŞ"

Bayram tatili için Kapadokya bölgesine gelen yerli turist Metin Öztekin’de yaptığı açıklamada “Kapadokya bölgesine 1988 yılında gelmiştim. O günden bugüne çok şey değişmiş. Daha önce görmediğimiz yerleri gezdik. En son balon turu yapmak istedik. Umarım iyi geçer” ifadelerini kullandı.