Tedirgin eden 'toz taşınımı' manzarası: Bolu’da gökyüzü kırmızı, mor ve sarıya döndü

28 Nisan 2024 16:55 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 17:01

Türkiye genelinde etkili olan toz aşınımı etkisini ciddi şekilde göstermeye devam ediyor. Meteorolojinin sarı kodla uyardığı Bolu'da kaydedilen görüntüler ise şaşkına çevirdi. Kent adeta kırmızı şehre döndü.

GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Yapılan açıklamada toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, çamur yağışı ve ulaşımda aksamalar konusunda uyarı yapıldı. Vatandaşların toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması bildirildi. Sarı kodlu uyarı verdiği kentte, toz bulutunun etkisi tekrar görüldü. Toz taşınımı nedeniyle akşam saatlerinde kentte gökyüzü kırmızı, mor ve sarı renge büründü.