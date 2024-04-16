16 Nisan 2024 09:34 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:37
Tek ısırığı bile öldürmeye yetiyor! Dünyanın en tehlikelilerinden... Tunceli'de görüldü
Elazığ'dan Tunceli'ye geziye giden bir kişi, dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri olan engerek yılanını görüntüledi. Kayda alan vatandaş ise "Onun çok zehirli bir yılan olduğunu biliyorduk" dedi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Elazığ’dan Tunceli’ye Aytaç Aytemur, Pertek Kalesinde gezerken Türkiye’nin en zehirli yılanlarından biri olan koca engerek yılanının yerde süzüldüğünü fark etti. Aytemur, bunun üzerine cep telefonu ile yılanı bir süre kaydetti. Koca engerek yılanı daha sonra gözden kayboldu.
"HAYVANA ZARAR VERMEDİK"
Aytaç Aytemur yaptığı açıklamada, ''Pertek Kalesine gitmiştik. Tekne ile gezintiye çıkmıştık. Orada bu tür yılanların olduğunu biliyorduk. Gezinti sırasında engerek yılanını gördük. Onun çok zehirli bir yılan olduğunu biliyorduk. Hayvana herhangi bir zarar vermedik, tekrardan doğaya bıraktık. Sadece videosunu çektik. Sosyal medyada çok büyük ilgi gördü” dedi.
Türkiye’deki en zehirli 15 yılan türünden biri olan koca engerek yılanının bir ısırığı insanı öldürmeye yetiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı