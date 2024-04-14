Tekirdağ'da 'Zıpkın' operasyonu! 25 kişi yakalandı

14 Nisan 2024 11:18 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 11:19

Türk güvenlik güçleri birçok ilde özellikle sokak aralarında huzur ve güvenlik ortamı oluşması için suçluların peşine düştü.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Dar sokaklar aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması sürüyor. 'ZIPKIN-6' Operasyonu adıyla yapılan uygulamada Marmaraereğlisi İlçesinde 554 araç ve 2 bin 735 şahıs sorgulandı.

TRAFİK PARA CEZASI UYGULANDI

Jandarmanın çalışmasında 20 aranan şahıs, 5 ise göçmen yakalandı. 16 şahsa 59 bin 201 TL trafik para cezası uygulandı. 2 araç trafikten men edildi.