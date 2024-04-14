14 Nisan 2024 11:18 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 11:19
Tekirdağ'da 'Zıpkın' operasyonu! 25 kişi yakalandı
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı 'Zıpkın-6' operasyonunda 5'i kaçak göçmen 25 kişi yakaladı.
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türk güvenlik güçleri birçok ilde özellikle sokak aralarında huzur ve güvenlik ortamı oluşması için suçluların peşine düştü.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Dar sokaklar aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması sürüyor. 'ZIPKIN-6' Operasyonu adıyla yapılan uygulamada Marmaraereğlisi İlçesinde 554 araç ve 2 bin 735 şahıs sorgulandı.
TRAFİK PARA CEZASI UYGULANDI
Jandarmanın çalışmasında 20 aranan şahıs, 5 ise göçmen yakalandı. 16 şahsa 59 bin 201 TL trafik para cezası uygulandı. 2 araç trafikten men edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı