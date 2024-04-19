Teleferik faciasında yürek hoplatan kurtarış ortaya çıktı! Kask görüntüleri yayınlandı

19 Nisan 2024 15:29 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 15:51

Antalya'da yürekleri ağza getiren teleferik kazasındaki ekiplerin personel kamerasına yansıyan kurtarma anları yayınlandı.

Konyaaltı ilçesinde teleferiğin direğinin devrilerek kabine çarpması sonucu bir kişinin ölümü ve 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazada 174 kişi de kabinlerde havada asılı kalmıştı. AFAD'ın koordinesinde dağlık arazisindeki kurtarma operasyonunu izlemek bile nefes kesti.

Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazada, AFAD'ın yanı sıra JAK, UMKE, 112 Acil Servis, itfaiye ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin yer aldığı kurtarma operasyonunda Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleri de görev yaptı.

BURUNLARI KANAMADAN TAHLİYE EDİLDİLER

Kabinlerde mahsur kalan 174 kişinin tahliye operasyonunda, 607'si arama kurtarma olmak üzere 2 bin 202 personel görev aldı, 304 araç, 11 ambulans, 10 helikopter, gece görüş kabiliyetine sahip dronlar, keşif ve askeri kargo uçağı kullanıldı.

Zorlu arazi şartları ve yüksekliği nedeniyle müdahalenin zor olduğu 24 kabindeki 174 kişi burunları bile kanamadan tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle 73, Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopteriyle de 24 kişi olmak üzere toplam 97 kazazede havadan kurtarıldı. Mahsur kalanların 77'si ise teleferik üzerinde ip hatları, uzun bomlu vinç ve itfaiye merdivenleriyle tahliyesinin ardından sağlık durumlarının kontrolü için ekiplere teslim edildi.

PERSENOL HELİKOPTERDEN İPLE SARKTI

Bu anlar kurtarma personelinin kaskları üzerindeki kameralarla da kayda alındı.

Görüntülerde, personelin teleferik kabinlerinin üzerine inmesi, yıkılmış hat, gündüz ve gece şartlarında sürdürülen tahliye anları görülüyor.

Engebeli, 70-75 derecelik eğime sahip dağlık alanda, karadan ulaşımın mümkün olmadığı noktalarda çalışmalarını sürdüren ekipler, helikopterlerden iple sarkarak kabinlerde mahsur kalanlara ulaşıyor.

EMEKLİ KURMAY ALBAY TOKMAKOĞLU: DERS NİTELİĞİNDE KURTARMA

Kurtarma operasyonunun görüntülerini AA muhabirine değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı, eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, kazanın ardından hızlı aksiyon alındığına dikkati çekti.

Havadan yapılan müdahaleyi "ders niteliğinde bir kurtarma operasyonu" olarak niteleyen Tokmakoğlu, "Arama kurtarma büyük bir motivasyon ve savaşma azmi yaratan bir güçtür ve o bakımdan önemsenir. Özellikle Türk Hava Kuvvetleri arama kurtarma timleri dünyaca ünlüdür." dedi.

Hava Kuvvetlerinin Türkiye'nin arazi yapısı nedeniyle eğitimlerini gerçek şartlarda yaptığına işaret eden Tokmakoğlu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde de Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarmanın kendi arama kurtarma birimlerinin olduğunu, bu ekiplerin imkan ve kabiliyetlerinin çok yüksek olduğunu kaydetti.

İnsanüstü bir çaba sarf edildiğini dile getiren Tokmakoğlu, şöyle konuştu:

"Kurtarmayı helikopterle yapıyorsanız bu faaliyetin planını gecesi ayrı, gündüzü ayrı yapacaksınız. O helikopteri bir direk mesafesine yaklaştırmak ve oraya personel indirmek, mağduru sedyeye alıp yukarıya çekmek zor bir iş. Bunlar önemlidir çünkü bir hava akımında, bir rüzgarda ters yönde olan bir şeyde orada tutunmanız gerekiyor. Bu tür kurtarmalar ayrıca bir kazayı da beraberinde getirebilirdi ki dünyada bunun örnekleri vardır. Teleferikte teller var, direkler var ve orada insanüstü kurtarma çalışması var. 174 kişinin kurtarılması 23 saat içerisinde yapıldı yani 1 günde büyük kısmı tamamlandı ama normalde dört güne yayılırdı."

22,5 SAAT SÜRDÜ

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerde tahliyeleri yapılan 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinesinde yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.