Temizlik görevlileri çöpte dehşetle karşılaştı: Ayıyı lime lime etmişler...

26 Nisan 2024 14:44 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 14:58

Orhangazi'de temizlik görevlileri, Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi Caddesi üzerinde temizlemek için aldıkları konteynerde gördükleri manzara ile şaşkına döndü.

Çöp kutusunda parçalanmış etler gören temizlik görevlileri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri et parçalarının ayıya ait olduğunu belirledi.

BAHÇESİNDE AYI KAFASI BULUNDU

Et parçalarını atan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlatan polis, bölgeye yakın bir yerde oturan E.K.'nin evinin bahçesinde ayıya ait kafa parçası buldu. Bahçede bulunan kafa parçası ve çöp konteynerleri içinde bulunan et parçaları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gömülmek üzere götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.