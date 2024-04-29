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29 Nisan 2024 10:06 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 10:07

Tepki çeken görüntüler: Isınmak için belediyenin banklarını yaktılar

Parkta oturan gençler, belediyenin koyduğu bankı yakarak ısındı. O anlar büyük tepki çekti.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tepki çeken görüntüler: Isınmak için belediyenin banklarını yaktılar

Düzce Belediyesi ekipleri tarafından parklara kamelyalar yaparak oturma bankları konuluyor. Vandallarda, Bahçeşehir Yeşil Vadi içerisinde oluşturulan oturma banklarını söküp kamelyanın içerisinde ateşe vererek ısınmaya kalktı.Tepki çeken görüntüler:Isınmak için belediyenin banklarını yaktılar - 1. Resim 

Vatandaşlar tarafından yapılan şikayet üzerine Zabıta ekipleri gelerek inceleme yaptı. Yetkililer “Unutmayın kamu malına zarar vermek hem suç, hem günahtır” uyarısı yaptı.

Tepki çeken görüntüler:Isınmak için belediyenin banklarını yaktılar - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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