Termik santralde facia! Kazandaki kömür işçilerin üzerine aktı: Ağır yaralılar var

02 Nisan 2024 16:26 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 16:50

Türkiye, İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan yangın faciasını konuşurken, bir yangın haberi de Kahramanmaraş'tan geldi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; olay Çelikler Holding bünyesindeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin 4. ünite 48 metre kazan bölümünde meydana geldi.

KAZANDAKİ KÖMÜR İŞÇİLERİN ÜZERİNE AKTI

4. ünite 48 metrede sistem devredeyken bakım çalışması yapılırken kazandaki kömürün üzerine akması sonucu 3 işçi ağır yaralandı. Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan 49 yaşındaki İ.S., 35 yaşındaki G.B. ve 25 yaşındaki E.T. adlı işçilerin el ve yüz başta olmak üzere vücutlarının değişik bölgelerinde ciddi yanıklar olduğu öğrenildi.

SAĞLIK DURUMLARI KRİTİK

Hastanenin yanık ünitesinde müşahede altında tutulan işçilerin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.