TGC Anadolu'nun rakibi İspanya'nın hücüm gemisi İstanbul'da

17 Nisan 2024 11:08 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:09

2024 Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! Türkiye TCG ANADOLU ile listeye damga vurdu

2024 Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! Türkiye TCG ANADOLU ile listeye damga vurdu

İspanya Donanması’na bağlı Juan Carlos I (L 61) amfibi hücum gemisi İstanbul Limanı'na demir attı. Üzerindeki uçak ve helikopterleriyle gemi, TGC Anadolu ile aynı sınıfta bulunuyor.

Türk Deniz Kuvvetlerinin TGC Anadolu gemisi ile aynı sınıftan olan İspanya'nın amfibi gemisi, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. 202 metre uzunluğunda uçuş güvertesine sahip olan gemide orta ölçekli helikopterler için 8 pist, ağır helikopterler için ise 4 pisti bulunuyor. Gemi güvertesindeki savaş uçakları ve dizilen helikopterler ise havadan çekilen görüntülere yansıdı.