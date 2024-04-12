Tokat atınca ortalık karıştı... Metroda kadınlar birbirine girdi: Bırakın dalsınlar...

12 Nisan 2024 13:19 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 13:35

İstanbul'da bayram tatili dolayısıyla toplu ulaşımda büyük bir yoğunluk var. Bu yoğunluktan kaynaklı bazen vatandaşlar arasında gerginlik çıkıyor bazen de bu gerginlik kavgaya dönüşüyor.

Tartışma sonucu çıkan kavgalardan biri; Üsküdar-Samandıra Merkez Metro Hattı'nda yaşandı. Metroda yolculuk eden iki kadın arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı.

TOKAN ATINCA ORTALIK KARIŞTI...

Yan yana oturan kadınlardan biri diğerine tokat atınca olanlar oldu. Saniyeler içinde ortalık karıştı. Bir anda birbirlerine saldıran kadınları metrodaki diğer vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.

"BIRAKIN DALSINLAR BİRBİRLERİNE"

Öte yandan metroda bulunan bir vatandaşın ise "Bırakın dalsınlar birbirlerine" ifadelerini kullanası dikkatlerden kaçmadı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.