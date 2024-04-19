Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu’ndan deprem açıklaması

19 Nisan 2024 09:17 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 09:23

Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli 5,6 ve 4,4 Büyüklüğünde art arda depremler yaşandı. Depremler çevre illerden de hissedildi. Panik yaşayan vatandaşlar tesislere ve park alanlarına yöneldi. Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi. Sulusaray'da meydana gelen depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, deprem sonrası ilçede yaşanan son durumu anlattı.

TESİSLER AÇILDI

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu şu açıklamaları yaptı:

Biz hemen intikal ettik vatandaşlar panik yapmışlardı. Durum tespit çalışmaları devam ediyor. 171 ev yıkıldığı söyleniyor. Bir can kaybı veya yaralının olmadığı bizi sevindiren taraf. Belediyemizle aşeviyle vatandaşlarımıza destek veriyoruz. Merkezde de deprem hissedildi. Tokat merkezde tüm ekipler çorba ikramı ve yardımda bulundu.

Mahalle konaklarımızı, spor tesislerimizi vatandaşlara açtık. Tokat Belediyesi olarak her yerde olmanızı bilmenizi isterim. Devletin tüm kurumları burada.