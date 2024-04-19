19 Nisan 2024 02:00 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 02:45
Tokat'ta peş peşe artçı depremler!
Tokat'ta saat 01.49 sularında 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken, bir saat sonra şehir yine sallandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Tokat'ta son 24 saattir art arda depremler meydana geliyor. Saat 01.49 sularında şehir yine sallandı.
AFAD'ın verilerine göre depremin merkezi Sulusaray ilçesi olurken, büyüklüğü de 3,1 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 5.93 kilometre olarak kaydedildi.
BİR DEPREM DAHA
Tokat'ta meydana gelen 3,1 büyüklüğünde artçı depremin ardından bir saat sonra bu kez 3 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD'ın verilerine göre deprem saat 02.35'te meydana gelirken derinliği 6.56 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: TGRT Haber