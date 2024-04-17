Tokat'ın yeni belediye başkanı Çorum'da dünyaya gelmiş

17 Nisan 2024 19:05 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 19:06

Türkiye'de 'Süper Vali' olarak tanınan ve 2003 yılında Denizli Valisi olarak görev yaparken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde yüzde 54,9 oy alarak Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Tokat Belediye Başkanı seçilmişti.

12 Eylül 1980 ihtilalinden önce Çorum'un Alaca ilçesine kaymakam olarak atanan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun ihtilal sonrasında da bir dönem Alaca'da kaymakamlık yaptığı ve oğlunun da 1982 yılında Alaca'da dünyaya geldiği öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun doğum yeri Çorum'un Alaca ilçesi olarak kayıtlara geçmiş oldu.

2003 YILINDA DENİZLİ VALİSİ OLARAK GÖREV YAPARKEN GEÇİRDİĞİ BİR TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN MERHUM VALİ RECEP YAZICIOĞLU