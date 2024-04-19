Tokatlı aile depremden korkunca Mehmetçik çadır kurup yerleştirdi

19 Nisan 2024 16:02 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 16:27

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün yaşanan 5,6 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını tedirgin ediyor. Bölgede birçok yapı hasar gördü. Can kaybı yaşanmazken mal kaybında ise hasar tespiti devam ediyor.

MEHMETÇİK'TEN YARDIM İSTEDİ

Zihinsel ve bedensel engelli 3 çocuğu olan Mustafa Demirsoy da deprem nedeniyle evlerine giremiyor.

Bir yakını aracılığıyla, Sulusaray İlçe Jandarma Komutanlığından çadır kurulmasında yardım talebinde bulunan Demirsoy'un yardımına Mehmetçik koştu.

JANDARMA YARDIMA KOŞTU

Bunun üzerine Jandarma Komutanlığında görevli komandolar, ailenin Fatih Mahallesi'nde yaşadığı eve geldi. Komandolar, yaklaşık 20 dakikada çadırı kurarak aileye teslim etti.

Jandarma personeli, getirdikleri yiyecekleri de aileye verdi.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Demirsoy, bedensel ve zihinsel engelli çocukları Harun (34), Saliha (36) ve Erencan (24) ile yaşadığını, çadır kurmasının zor olduğunu söyledi.

Yakınının İlçe Jandarma Komutanlığına giderek yardım istediğini anlatan Demirsoy, "Yaklaşık 20 dakikada geldiler. Bu, maddi açıdan ölçülmez. Manevi boyutu çok yüksek. Allah devletimize zeval vermesin. Köylerimizde de hasar var. Sadece ben değilim diye düşündüm. Ekip iyi hazırlanmış. Allah razı olsun. Bu mutluluk tarif edilemez." ifadelerini kullandı.