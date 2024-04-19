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19 Nisan 2024 16:02 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 16:27

Tokatlı aile depremden korkunca Mehmetçik çadır kurup yerleştirdi

Dün akşam hissedilen depremin ardından hasar nedeniyle evlerine giremeyen ve engelli üç çocuğu bulunan vatandaşın çadırını jandarma komandolar kurdu.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Tokatlı aile depremden korkunca Mehmetçik çadır kurup yerleştirdi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün yaşanan 5,6 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını tedirgin ediyor. Bölgede birçok yapı hasar gördü. Can kaybı yaşanmazken mal kaybında ise hasar tespiti devam ediyor.

MEHMETÇİK'TEN YARDIM İSTEDİ

Zihinsel ve bedensel engelli 3 çocuğu olan Mustafa Demirsoy da deprem nedeniyle evlerine giremiyor.

Bir yakını aracılığıyla, Sulusaray İlçe Jandarma Komutanlığından çadır kurulmasında yardım talebinde bulunan Demirsoy'un yardımına Mehmetçik koştu.

Tokatlı aile depremden korkunca Mehmetçik çadır kurup yerleştirdi - 1. Resim

JANDARMA YARDIMA KOŞTU

Bunun üzerine Jandarma Komutanlığında görevli komandolar, ailenin Fatih Mahallesi'nde yaşadığı eve geldi. Komandolar, yaklaşık 20 dakikada çadırı kurarak aileye teslim etti.

Jandarma personeli, getirdikleri yiyecekleri de aileye verdi.

Tokatlı aile depremden korkunca Mehmetçik çadır kurup yerleştirdi - 2. Resim

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Demirsoy, bedensel ve zihinsel engelli çocukları Harun (34), Saliha (36) ve Erencan (24) ile yaşadığını, çadır kurmasının zor olduğunu söyledi.

Tokatlı aile depremden korkunca Mehmetçik çadır kurup yerleştirdi - 3. Resim

Yakınının İlçe Jandarma Komutanlığına giderek yardım istediğini anlatan Demirsoy, "Yaklaşık 20 dakikada geldiler. Bu, maddi açıdan ölçülmez. Manevi boyutu çok yüksek. Allah devletimize zeval vermesin. Köylerimizde de hasar var. Sadece ben değilim diye düşündüm. Ekip iyi hazırlanmış. Allah razı olsun. Bu mutluluk tarif edilemez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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