18 Nisan 2024 02:45 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 03:30
Tokat'ta bir deprem daha!
Gece saatlerinde sallanan Tokat'ta yine deprem meydana geldi Bu sefer büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Tokat'ta peş peşe depremler yaşanıyor. Gecenin ilk saatlerinde meydana gelen 4,7'lik depremin ardından şehir yine sallandı. Bu sefer saat 02.35 sularında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD ve Kandilli depremin merkez üssünü yine Tokat Sulusaray olduğunu açıkladı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: TGRT Haber