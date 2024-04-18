Tokat'ta bir deprem daha!

18 Nisan 2024 02:45 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 03:30

Tokat'ta peş peşe depremler yaşanıyor. Gecenin ilk saatlerinde meydana gelen 4,7'lik depremin ardından şehir yine sallandı. Bu sefer saat 02.35 sularında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD ve Kandilli depremin merkez üssünü yine Tokat Sulusaray olduğunu açıkladı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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