Tokat'ta deprem sonrası tedirgin eden görüntü! "Bir anda oldu"

20 Nisan 2024 11:54 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 12:04

Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkez üssü olan 5,6 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden oldu. Maddi hasarların olduğu depremden sonra kaydedilen görüntüler tedirgin etti.

Malum Seyit Tekke Mahallesi ile Buğdaylı köyü arasındaki yollarda çatlaklar belirdi. Duvarların yıkıldığı, yollarda çökmelerin yaşandığı köyde oluşan hasar dron ile havadan kaydedildi.

"AYAKTA ZOR DURDUK"

Tekke Mahallesi sakinlerinden Kadir Karaman, “Burası Malum Seyit Tekke Mahallesi. Buğdaylı köyü de ileride. Deprem bir anda başladı. Annem içeride babam da balkondaydı. Bir an da böyle beşik gibi sallandı. Ayakta zor tuttuk. Annem patik atak geçirdi. Evden çıkamadı oturdu ağladı. Babamla birlikte annemi zor çıkarttık. Çok kötü oldu. Sizin de gördüğünüz gibi yollar yarıldı. Duvarlar yıkıldı. Evlerin duvarları yıkıldı. Mahallede en az 150-200 metre çatlak oluştu. Gördüğünüz gibi duvar falan da yıkıldı. İstinat duvarı tarlaya uçtu” dedi.