26 Nisan 2024 17:59 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 18:05
Tokat’ta feci ATV kazası: Yaralılar var!
Tokat'ta ATV kazası meydana geldi. Feci kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta ATV tipi aracın üstgeçidin beton ayağına çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı İmren Sitesi önündeki üst geçitte meydana geldi.
DİREKSİYONU KIRDI
İddiaya göre, F.K. yönetimindeki 60 AEZ 420 plakalı ATV tipi araç, servisten inen çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı.
BETONA ÇARPTI!
Üstgeçidin ayaklarının bulunduğu betona çarparak duran ATV sürücüsü ağır yaralandı. ATV'de bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 yolcu ise hafif yaralandı. Yaralılar Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı