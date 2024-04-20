Tokat'ta gece yarısı bir deprem daha!

20 Nisan 2024 03:19 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 03:19

Son dakika! Tokat beşik gibi sallanıyor: Bir deprem daha oldu

Son dakika! Tokat beşik gibi sallanıyor: Bir deprem daha oldu

Tokat günlerdir sallanıyor. Peş peşe yaşanan artçı depremlere bir yenisi daha eklendi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Sulusaray ilçesi merkez üssü olan 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Saat 03.02 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 4,4 kilometre olarak açıklandı.