20 Nisan 2024 03:19 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 03:19
Tokat'ta gece yarısı bir deprem daha!
Tokat'ta saat 03.02 sularında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Tokat günlerdir sallanıyor. Peş peşe yaşanan artçı depremlere bir yenisi daha eklendi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Sulusaray ilçesi merkez üssü olan 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Saat 03.02 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 4,4 kilometre olarak açıklandı.
Kaynak: TGRT Haber