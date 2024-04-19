19 Nisan 2024 09:27 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 09:27
Tokat'taki 5,6'lık depremde 191 konut hasar gördü, 2 bin yıllık yapı hala sağlam
Tokat peş peşe meydana gelen depremlerle korku dolu anlar yaşadı. Şehirde 3 yapı hasar görürken 2 bin yıllık köprü hala sağlamlığıyla yerinde duruyor.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki depremler sonrası 2 bin yıllık tarihiyle Roma döneminden kalma Sulusaray Köprüsü meydan okuyor.
Şehirde meydana gelen 4.7, 4.1 ve 5.6 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde ve 30 köyde 191 konutta hasar tespit edildi. Deprem sonucunda ahır duvarları yıkıldı, cami minareleri hasar gördü ve birçok evde çatlaklar oluştu. Ancak ilçe merkezinde bulunan ve halen çevre köylere ulaşımı sağlayan Roma döneminden kalma tarihi Sulusaray Köprüsü depremde zarar görmedi. 2 bin yıllık tarihi yapı, köylere olan karayolu ulaşımını güvence altına almaya devam ediyor.
Öte yandan, depremin etkileri gün ağarırken dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı