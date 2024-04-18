Tokat'taki deprem sonrası yıkıntı! İlk görüntüler geldi

18 Nisan 2024 19:00 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 19:09

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

"BUĞDAYLI KÖYÜNDEKİ BAZI EVLERDE HASAR VAR"

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, depremin ardından TRT Haber'de açıklama yaptı.

Yazıcıoğlu, "Buğdaylı köyündeki bazı miralerde ve evlerde hasar var. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olduğuna dair bir haber almadık. Tokat merkezdeki konutlarda herhangi bir sorun yok. Buğdaylı köyündeki durumu yakından takip ediyoruz" dedi.

BİR EV VE 5 AHIR ETKİLENDİ

AFAD, depremin ardından saha çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı.

AFAD, "Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

YOZGAT'TA BAZI YERLERDE YIKIM MEYDANA GELDİ

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Yozgat'ta hissedildi. Kadışehri ilçesinde deprem nedeniyle bir yapıda hasar oluştu.